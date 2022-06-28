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Обновленный рейтинг ФИФА: топ-10 сборных на июнь 2022

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ФИФА 23 июня опубликовало обновленный рейтинг сборных. Есть несколько интересных изменений.

Мексика ранее занимала 9 место, но потеряла 9,25 очков с марта 2022 и сейчас опустилась на 12 строчку. Германия, несмотря на хорошие результаты под руководством Ханса-Дитера Флика, остается за пределами топ-10, занимая 11 место.

Уэльс прошел на Чемпионат мира, но это им не помогло подняться выше в рейтинге ФИФА. Команда Гарета Бэйла занимает 19 место.

Вот топ-10 сборных по данным обновленного рейтинга:

#10 Дания - 1665.47 очков

Сборная Дании сумела набрать 11.87 очков с марта 2022, сейчас команда занимает 10 место, являясь единственным новичком топ-10.

Датчане играли в Лиге Наций с 31 марта по 23 июня, выиграв три матча и проиграв один. Свой лучший футбол они показали против действующих чемпионов мира, ответив дублем на один гол Карима Бензема.

 

#9 Португалия - 1678.65 очков

Криштиану Роналду и компания заработали 3,87 очков с марта 2022 года.

Однако, они все равно опустились с 8 строчки на 9ую в рейтинге ФИФА.

Фернанду Сантуш провел 4 матча в Лиге Наций с 31 марта – предыдущего обновления рейтинга. На счету португальцев ничья с Испанией (1-1), победа над Швейцарией (4-0) и Чехией (2-0) и поражение от Швейцарии (0-1).  

 

#8 Нидерланды - 1679.41 очков

Для сборной Нидерландов период с конца марта 2022 года получился самым плодотворным: они смогли набрать 20.75 очков, больше, чем любая другая команда. Такая результативность позволила им перескочить в рейтинге ФИФА с 10 места на 8.

Сборная Нидерландов хорошо проявила себя в Лиге Наций во всех четырех матчах с марта по июнь. Они обыграли Бельгию и дважды Уэльс, матч с Польшей закончился ничьей.

 

 #7 Италия - 1713.86 очков

Итальянцы потеряли 9.45 очков с марта и сейчас располагаются на 7 строчке рейтинга ФИФА.

Действующие чемпионы Европы не прошли на Чемпионат мира, а также не смогли добиться успеха в Лиге Наций и проиграли Аргентине Финалиссиму.

Финал между победителем Евро и Кубка Америки закончился поражением сборной Италии (0-3) от команды Лео Месси. Адзурри дважды сыграли вничью в Лиге Наций (с Германией и Англией), проиграли Германии (5-2) и выиграли оставшийся матч с Венгрией.

 

#6 Испания - 1716.93 очков

Команда Луиса Энрике с марта заработала 7.74 очка, поднявшись на одну строчку в рейтинге.

Испанцы сыграли 4 матча в Лиге Наций с марта по июнь, получив результат в две ничьи с Португалией и Чехей, а потом обыграв их в ответных встречах.

 

#5 Англия- 1737.46 очки

Англичане потеряли 24.25 очков с последнего обновления рейтинга. Команда Гарета Саутгейта сохранила свое 5 место, но выступления были неудачными.

Неожиданно сборная Англии не смогла одержать ни одной победы в Лиге Наций, потерпев два поражения от Венгрии, в том числе разгром 0-4, и сыграв вничью с Англией и Италией.

 

#4 Франция - 1764.85 очков

Французы потерпели самые серьезные потери в рейтинге ФИФА – целых 25 очков. В результате, чемпионы мира опустили с третьего места на четвертое.

Команда Дидье Дешама сыграла 4 матча в Лиге Наций и не смогла победить ни в одном из них: ничья с Хорватией и Австрией и поражение от Дании и Хорватии.

 

#3 Аргентина- 1770.65 очков

Команда Лео Месси заработала 5.52 очка, поднявшись на третью строчку рейтинга благодаря своим удачным выступлениям и неудачам сборной Франции.

Аргентинцы сыграли пару матчей с 31 марта по 23 июня, выиграв оба.

Сначала они победили Итальянцев в Финалиссиме, а потом разгромили Эстонию (5-0) в товарищеском матче.

Лео Месси отметился двумя ассистами против Италии и оформил пента-трик эстонцам.

 

#2 Бельгия - 1821.92 очки

Бельгийцы потеряли 5.08 очков с марта, но сохранили за собой второе место рейтинга ФИФА.

Бельгийцы, как и остальные европейские команды, сыграли 4 матча в Лиге Наций.

Они обыграли Нидерланды (4-1),  дважды Польшу (6-1 и 1-0), сыграли вничью с Уэльсом (1-1).

 

#1 Бразилия - 1837.56 очков

Пятикратные чемпионы мира сохранили лидерство в рейтинге ФИФА.

Бразильцы заработали 4.87 очков с последнего обновления рейтинга и на сегодняшний день считаются сильнейшей сборной в мире.

Команда Неймара провела два матча с марта по июнь и выиграла оба. Сначала у Южной Кореи (5-1), потом у Японии (1-0).

 

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