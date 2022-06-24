Сын попросил отца сделать ему прическу, как у Роналду. Результат - легендарная стрижка Роналдо Зубастика

Однако у бати были другие идеи, и он решил сделать своего мальчика похожим на бразильца Роналдо с его печально известной стрижкой на ЧМ.

Роналдо был в отличной форме на чемпионате мира 2002 года, где он забил восемь голов, а Бразилия в пятый раз стала чемпионом мира в Южной Корее и Японии. Бразилец потом объяснял, что сделал стрижку для того, чтобы все перестали болтать о его травме.

«У меня была травма ноги, и все об этом говорили. Я решил подстричься. Я прихожу на тренировку, и все видят меня с этими волосами.

Все говорили только о них и забыли о травме. Я мог оставаться более спокойным и расслабленным и сосредоточиться на тренировках.

Я не горжусь прической, потому что она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему», - рассказывал Роналдо.