Сын попросил отца сделать ему прическу, как у Роналду. Результат - легендарная стрижка Роналдо Зубастика

В видео, которое стало вирусным, парень в футболке «Челси» объясняет своему отцу, что хочет иметь же стрижку, как у Криштиану Роналду, и показывает ему фотографию Криштиану в футболке «Ювентуса».
Однако у бати были другие идеи, и он решил сделать своего мальчика похожим на бразильца Роналдо с его печально известной стрижкой на ЧМ.
Сын был очень сильно расстроен:
Вы же помните эту стрижку?
Роналдо был в отличной форме на чемпионате мира 2002 года, где он забил восемь голов, а Бразилия в пятый раз стала чемпионом мира в Южной Корее и Японии. Бразилец потом объяснял, что сделал стрижку для того, чтобы все перестали болтать о его травме.
«У меня была травма ноги, и все об этом говорили. Я решил подстричься. Я прихожу на тренировку, и все видят меня с этими волосами.
Все говорили только о них и забыли о травме. Я мог оставаться более спокойным и расслабленным и сосредоточиться на тренировках.
Я не горжусь прической, потому что она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему», - рассказывал Роналдо.
Мама Роналдо, Соня, тоже не была поклонницей стрижки:
«Эта стрижка очень уродлива, он выглядел бы намного лучше, если бы просто сбрил все.
Его собственный сын не знал, кто он такой! Он смотрел на него и не мог поверить, что смотрит на своего отца».
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