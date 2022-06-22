«Его чемпионат мертв». Президент «ПСЖ» отвечает президенту Ла Лиги, приводя в пример Месси

Лионель Месси и Серхио Рамос перешли в «ПСЖ» прошлым летом, в 2017 году это сделал Неймар, а в 2018 Криштиану отправился в «Ювентус» - Ла Лигу оставляют суперзвезды. Босс чемпионата Испании Хавьер Тебас постоянно критикует лидеров Лиги 1, и в недавнем интервью президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил ему.

«Каждый год, каждое лето одно и то же: нас обвиняют в нарушении правил финансового Fair Play и в том, что мы никого не уважаем…Мы знаем, что можем сделать, мы знаем, кого можем подписать, мы точно лучше него знаем, как нам поступать, никто не может нам указывать. Аутсайдер не может говорить нам, что делать, а что – нет. Если мы что-то делаем, то значит можем», - заявил Аль-Хелайфи.

«Посмотрите на ситуацию с Месси. Они же сами сказали, что финансово не могли себе позволить его сохранить. А мы сделали на Месси деньги. Тебас понятия не имеет, о чем говорит. Пусть сосредоточится на своем чемпионате, потому что он, похоже, мертв».