Туфли-бутсы с тремя полосками за 785 фунтов: Adidas и Gucci действительно выпустили это

Два гиганта спорта и моды объединились для создания коллекции, в которую вошло множество уникальных вещей.
Коллекция включает в себя кроссовки, сумки, головные уборы, спортивные костюмы, футболки и носки, и это лишь некоторые из предметов, которые Gucci и Adidas выпустили совместно.
Но продукт, который действительно привлек внимание, — это пара лоферов с тремя полосками. Обувь сделана из той кожи, которую вы ожидаете от дорогих пар Gucci, но с 30-миллиметровым каблуком сзади вместо заклепок.
Есть также винтажная зеленая и красная вставка в фирменном стиле Gucci.
Описание продукта гласит: «Эти лоферы, являющиеся частью коллекции adidas x Gucci, украшены металлической вставкой Gucci Trefoil. Adidas и Gucci решили создать коллекцию, в которой стиль сочетается с классическими тремя белыми полосами.
Черпая вдохновение из воспоминаний креативного директора о 80-х и 90-х годах, символические мотивы Дома Gucci смешиваются с мотивами исторического бренда спортивной одежды adidas, что приводит к серии гибридных образов».
Туфли-бутсы доступны в различных цветах, как для мужчин, так и для женщин, но обойдутся вам в 785 фунтов стерлингов.
Забавно, что Джек Грилиш недавно подписал спонсорское соглашение с Gucci, но его контракт с Nike означает, что мы не увидим его в этой шикарной обуви.
В последнее время модные бренды занялись футболом: итальянский бренд женской одежды Miu выпустил кроссовки из кожи наппа на среднем каблуке, которые описываются как «новый взгляд на футбольную обувь».
В 2020 году испанский бренд Balenciaga попал в заголовки газет после того, как выпустил собственные футбольные бутсы стоимостью около 550 фунтов стерлингов.
Кто из футболистов первым рискнет появиться в новых Adidas x Gucci?
Комментарии