Туфли-бутсы с тремя полосками за 785 фунтов: Adidas и Gucci действительно выпустили это

В последнее время модные бренды занялись футболом: итальянский бренд женской одежды Miu выпустил кроссовки из кожи наппа на среднем каблуке, которые описываются как «новый взгляд на футбольную обувь».

В 2020 году испанский бренд Balenciaga попал в заголовки газет после того, как выпустил собственные футбольные бутсы стоимостью около 550 фунтов стерлингов.

Кто из футболистов первым рискнет появиться в новых Adidas x Gucci?