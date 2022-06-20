Родриго: «Неймар сказал мне: «Когда я уйду из сборной, «10» номер твой»

До Мундиаля в Катаре осталось всего 5 месяцев, нападающий «Мадрида» Родриго рассказал о разговоре с Неймаром, в котором звезда сборной Бразилии и «ПСЖ» намекнул, что не намерен долго оставаться в национальной команде.

«Ней сказал мне: «Когда я уйду из сборной, «10» номер твой». Я даже не знал, что ответить. Я был смущен, засмеялся, меня захлестнули эмоции. Я сказал, что он должен еще поиграть за сборную, потому что я не готов унаследовать «10» номер сейчас. Как он отреагировал? Засмеялся».

Этот разговор между двумя бразильцами может стать началом прощания Неймара со сборной. Футболист может попрощаться с Бразилией уже после Чемпионата мира.

Пару месяцев назад Неймар говорил о своем пребывании в национальной команде.

«Мне очень грустно жить с ощущением, что матчи сборной неважны. В моем детстве любой матч сборной был настоящим событием».

Возможно, такими заявлениями Неймар готовится дать дорогу молодым. Родриго, а также Винисиус, безусловно, смогу стать наследниками звезды «ПСЖ».