«Мы как Роналду и Месси в гонках». Пилот Формулы-1 красиво сравнил себя и партнера по команде

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес использовал аналогию с Лионелем Месси и Криштиану Роналду, чтобы объяснить свое внутреннее соперничество с товарищем по команде Максом Ферстаппеном.

По словам мексиканского гонщика Формулы-1, талант и природные способности Ферстаппена делают его очень похожим на Месси. А себя он сравнил с Криштиану Роналду из-за настойчивости.

«Месси — это Ферстаппен. Очень естественный гонщик, очень талантливый, он — Месси среди автомобилей. Я, как и Криштиану, тоже талантлив, но больше работал и стремился выжать из себя максимум», – сказал Перес.

Макс Ферстаппен был одним из самых ярких талантов Формулы-1 в новейшей истории. Как и у аргентинской суперзвезды, у Ферстаппена тоже был головокружительный взлет в карьере с самого раннего возраста. Голландец дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2015 года в возрасте 17 лет. Год спустя его пригласили в команду Red Bull Racing, где он выиграл свой первый Гран-при в Испании, став самым молодым победителем гонок в этом виде спорта.

24-летний спортсмен в настоящее время является действующим чемпионом мира Формулы-1.

А Серхио Пересу пришлось много работать в своей карьере, как и Криштиану Роналду. Мексиканскому гонщику пришлось бороться за место в Red Bull спустя 10 лет после его дебюта в Формуле-1. Роналду также много работал на протяжении всей своей карьеры. Португальский нападающий начал свою карьеру в «Спортинге», а затем перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Возраст для Криштиану Роналду и Лионеля Месси — это всего лишь цифра. Они оба были на вершине мирового футбола почти 15 лет. Сейчас обе суперзвезды находятся на закате своей карьеры. Аргентинцу скоро исполнится 35 лет, а Криштиану Роналду уже 37.

Однако их возраст еще не замедлил их. Португальская суперзвезда завершила сезон 21/22 как лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед». Он забил 24 гола в 38 играх за «красных дьяволов» во всех соревнованиях.

Лионель Месси, тем временем, провел не лучший сезон за «ПСЖ». Но 34-летний форвард показал, на что он способен, во время недавно завершившегося международного перерыва. Семикратный обладатель Золотого мяча дважды ассистировал в победе над Италией со счетом 3: 0 во время Finalissima 2022 1 июня. А затем забил 5 голов в товарищеском матче за сборную, победив Эстонию со счетом 5:0.