Отец Родриго мечтал, чтобы сын играл с Месси в «Барсе». Предлагал выбрать футболку и настаивал на переходе в 2019-м

Полузащитник "Реала" Родриго когда-то мог оказать в "Барселоне".
Более того, именно так бы и произошло, если бы Родриго послушался своего отца.
Бразилец недавно рассказал, что, оказывается, он мог перейти в "Барсу" в 2019 году.
«Все было готово для того, чтобы я подписал контракт с «Барселоной» в 2019 году. Я говорил отцу немного подождать, но он говорил: «Ты будешь играть с Месси, чувак», — сказал Родриго в подкасте Podpah.
«Однажды я пришел домой после игры… У меня дома была футболка «Реала», и мой отец вошел в комнату с этой футболкой и еще одной футболкой «Барселоны», и сказал: «А теперь выбирай». И я выбрал футболку «Реала».
Правильный ли выбор сделал Родриго? После этого сезона сомнений не остается. Он выиграл Ла Лигу, внеся небольшой вклад и очень помог Мадриду в плей-офф Лиги чемпионов.
Родриго забил 9 голов и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за "Реал" в прошлом сезоне. Он уже вплотную подобрался к статусу "основного" и "важного" игрока. Отец все равно должен гордиться.
Комментарии