Отец Родриго мечтал, чтобы сын играл с Месси в «Барсе». Предлагал выбрать футболку и настаивал на переходе в 2019-м

Полузащитник "Реала" Родриго когда-то мог оказать в "Барселоне".

Более того, именно так бы и произошло, если бы Родриго послушался своего отца.

Бразилец недавно рассказал, что, оказывается, он мог перейти в "Барсу" в 2019 году.

«Все было готово для того, чтобы я подписал контракт с «Барселоной» в 2019 году. Я говорил отцу немного подождать, но он говорил: «Ты будешь играть с Месси, чувак», — сказал Родриго в подкасте Podpah.