«Они люди, и они плачут»: Флорентино Перес о слезах Месси во время прощания с «Барсой»

Президент «Мадрида» Флорентино Перес в своем недавнем интервью говорил о вынужденном уходе Лионеля Месси из «Барселоны» прошлым летом. Перес также отреагировал на слухе о переходе Роберта Левандовски в состав «сине-гранатовых».

Месси плакал, прощаясь с «Барселоной», как и Марсело, покидая «Реал Мадрид» на этой неделе.

Флорентино Перес отметил, что футболисты тоже люди и вполне естественно, что они испытывают сильные эмоции, покидая клубы, где провели столько лет.

«Такое случается. Они люди, и они плачут. Они действительно переживают такие моменты очень эмоционально. Мы видели это с Месси, мы видели это, когда уходил Марсело».

На вопрос о трансфере Левандовски в «Барселону», президент «Мадрида» ответил:

«Может ли «Барса» подписать Левандовски? Я не знаю. Дайте «Барселоне» делать то, что она считает нужным».

«Барса» - прямой конкурент «Мадрида», но «Барса» и «Мадрид» - два лучших клуба в мире. Давить на «Барселону» - это абсурд. Если «Барса» и «Мадрид» будут процветать, то мы все будем процветать».