Диего Симеоне объяснил свой выбор между Месси и Роналду

В интервью в 2018 году тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что подписал бы Лео Месси, а не Криштиану Роналду в свою команду. Аргентинский специалист заявил, что его соотечественник лучше играет, когда окружен отличными футболистами, а португалец больше вписывается в команду с нормальными игроками.

Роналду и Месси доминировали на протяжении 15 лет, выиграв на двоих 12 Золотых Мячей. Обе суперзвезды были в лучшей форме в Ла Лиге, забив немыслимые 785 голов. Команда Симеоне неоднократно страдала от результативности футболистов, пропустив 32 гола Месси и 25 голов Роналду.

В 2018 году тренера пробросили сделать выбор между легендарными игроками.

«Если бы я мог выбирать между Месси и Роналду, то скорее всего выбрал бы Месси».

«Если ты можешь подписать одного из них в обычный клуб, с обычными игроками, то Роналду подойдет лучше. Но, в окружении великолепных игроков, Месси лучше, чем Роналду».