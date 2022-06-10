Возвращение в «Барсу» или еще 4 варианта для Месси в 2023 году

Контракт Лео Месси с «ПСЖ» истекает в июле 2023 года. ESPN предполагает пять вариантов развития событий для аргентинца.

Возвращение в «Барселону»

Если зарплата Месси не будет проблемой для клуба, то Хави может захотеть вернуть Лео.

Однако, в клубе считают, что возвращение 34-летнего футболиста маловероятно.

Переход в АПЛ

Месси был очень близок к трансферу в «МанСити» в 2020 году, но «Барселона» его не отпустила.

Вопрос в том, захочет ли он получить опыт в АПЛ в последние годы своей карьеры. Вероятность увидеть Лео в «МанСити» под руководством Гвардиолы все-таки сохраняется.

Возвращение в Аргентину

Месси тесно связан со своей родиной, он регулярно возвращается в Аргентину во время каникул.

ESPN предполагает, что Лео вряд ли перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз», где начинал свою карьеру, его детям будет сложно адаптироваться в Латинской Америке.

Переход в МЛС

«Интер Майями», принадлежащий Хорхе Масу и Дэвиду Бекхэму, считается серьезным претендентом на подпись Месси. Слухи подогрел сам Лео, заявлявший, что ему было бы интересно пожить в США и попробовать себя в МЛС. Так что, вполне реальный вариант.

Остаться в «ПСЖ»

Ходят упорные слухи о том, что Зинедин Зидан может возглавить парижский клуб – такая перспектива вполне способна привлечь Лео.

Кроме того, в «ПСЖ» хотят сохранить свою звезду. В клубе верят, что только Лео может привести их к победе в Лиге Чемпионов.