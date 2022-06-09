Анхель Ди Мария : «Моя история с «Мадридом» закончена. Для меня не было бы проблемой играть за «Барсу»

«Моя история с «Мадридом» закончена, потому что закончен этот цикл. Честно говоря, для меня не было бы проблемой играть за «Барселону», - признался Анхель Ди Мария So Football еще в 2018 году.

«Я был близок к переходу в «Барселону» летом 2017, но осуществить трансфер в такие клубы непросто. Я никогда не терял надежду, что у меня получится попасть в «Барсу», но в итоге этого не произошло».

Спустя пять лет «Барселона» опять связана с Ди Марией. Аргентинец станет свободным агентом этим летом, и каталонцы рассматривают его трансфер на тот случай, если не получится договориться с Рафиньей.

Анхель Ди Мария играл за «Реал Мадрид» в период с 2010 по 2014. В свое время на «Сантьяго Бернабеу» он забил 37 голов за 194 матча.