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Анхель Ди Мария : «Моя история с «Мадридом» закончена. Для меня не было бы проблемой играть за «Барсу»

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«Моя история с «Мадридом» закончена, потому что закончен этот цикл. Честно говоря, для меня не было бы проблемой играть за «Барселону», - признался Анхель Ди Мария So Football еще в 2018 году.

«Я был близок к переходу в «Барселону» летом 2017, но осуществить трансфер в такие клубы непросто. Я никогда не терял надежду, что у меня получится попасть в «Барсу», но в итоге этого не произошло».

Спустя пять лет «Барселона» опять связана с Ди Марией. Аргентинец станет свободным агентом этим летом, и каталонцы рассматривают его трансфер на тот случай, если не получится договориться с Рафиньей.

Анхель Ди Мария играл за «Реал Мадрид» в период с 2010 по 2014. В свое время на «Сантьяго Бернабеу» он забил 37 голов за 194 матча.

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