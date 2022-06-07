«Отказ «Мадриду» не останется без последствий для Мбаппе»: бывшие игроки «сливочных» предупреждает Килиана

Рафаэль Мартин Васкес выступал за «Реал Мадрид» в период с 1983 по 1990 и с 1992 по 1995, в своем последнем сезоне в составе «сливочных» он выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу Чемпионов.

В интервью для EFE он прокомментировал решение Килиана Мбаппе отказать «Мадриду».

«Реал Мадрид» обязан побеждать всегда. Когда за сезон получается выиграть два самых важных трофея, то нельзя просить о большем, особенно если изначально тебя даже фаворитом не считали».

«Сложно проанализировать ситуацию с Мбаппе, не будучи хорошо осведомленным. Казалось, что все решено, но в итоге сделка не состоялась. Каким бы он ни был игроком, отказ «Мадриду» будет иметь последствия, в будущем ему придется за него заплатить».

Еще один бывший игрок «Мадрида» Альфонсо Перес Муньос также заверил EFE, что Мбаппе «получит много денег, но не так много титулов, как мог бы, присоединившись к Королевскому клубу».

Альфонсо, выступавший за «Мадрид» с 1990 по 1995 признал, что ждал появления Мбаппе в клубе.

«Мы все рассчитывали на него, мы были убеждены, что он придет. На него оказывалось большое давление, во Франции – он кумир. На него давил Катар и президент Франции, в итоге он остался».

«Мбаппе заработает очень много денег, но их не сравнить с трофеями, которые он мог бы выиграть в «Мадриде». «ПСЖ» почти каждый год побеждает во Франции благодаря хорошим игрокам и вложенным деньгам, но в Европе все иначе. Особенно, если противостоишь «Мадриду».