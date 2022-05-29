Неймар назвал своего фаворита на Золотой мяч — это не Бензема и не Мбаппе

«Золотой мяч? Я не смотрел много матчей в этом сезоне, но из того, что я видел до сих пор, Винисиус — тот, кто этого заслуживает», — сказал Неймар TNT Sports.

Винисиус — товарищ Неймара по сборной Бразилии. Два игрока будут бороться на чемпионате мира 2022 года в ноябре.

Нападающий «Мадрида» провел невероятный сезон и забил победный гол в финале Лиги чемпионов, доведя свой счет до 22 голов. Бразилец также имеет 20 результативных передач в активе.

Карим Бензема является главным фаворитом на получение приза. В этом сезоне француз забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.