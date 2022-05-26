Мбаппе усердно работает, чтобы убедить Тчуамени выбрать «ПСЖ», а не «Реал Мадрид»

Килиан Мбаппе работает над тем, чтобы убедить Орельена Тчуамени выбрать «ПСЖ», а не «Реал Мадрид».

Тчуамени является главной целью «Мадрида», и, как сообщается, игрок сказал своим товарищам по команде, что хочет играть за «сливочных» в следующем сезоне.

Тем не менее, французский полузащитник является товарищем Мбаппе по сборной Франции, а Мбаппе приобрел большую власть в Париже после подписания нового контракта с «ПСЖ».

Многочисленные источники утверждают, что Мбаппе имеет такую же власть, как и спортивный директор, — подписывать игроков и увольнять тренеров.

Сообщается, что Мбаппе уже вскружил голову Тчуамени. «Реал Мадрид» еще не достиг соглашения с «Монако» по игроку.