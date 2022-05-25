«Это плохо для футбола»: Унаи Эмери о решении Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери работал с Килианом Мбаппе в «ПСЖ», но недоволен решением форварда о подписании нового контракт с французскими гигантами.

«Это очень личное решение, но оно было принято слишком поздно», — сказал Эмери, слова которого цитирует журналист Зак Лоуи в Twitter.

«Я очень ценю парня и уважаю его решение, но не выбор времени или то, как он принял решение. Это плохо для футбола».

Эмери попадает в самую точку, говоря о сроках — если бы все узнали, что Мбаппе собирается продлить свой контракт в январе, никто бы не беспокоился. У «Мадрида» было бы время подготовить альтернативные варианты и спланировать следующий сезон.

Но клуб был застигнут врасплох решением Мбаппе, теперь «Мадриду» нужно быстро придумать новую трансферную стратегию.