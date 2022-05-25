«Реал Мадрид» интересуется Дембеле

В Испании ходят слухи, что Усман Дембеле вызывает интерес у «Мадрида», сообщает Esport3.

«Сливочные» обратили внимание на Дембеле после того, как упустили Килиана Мбаппе.

Утверждается, что средства, выделенные для финансирования трансфера Мбаппе, теперь будут направлены на то, чтобы убедить Дембеле подписать контракт с «Мадридом» в качестве свободного агента.

Дембеле отлично провел 2022 год, продемонстрировав превосходную игру и сделав 13 результативных передач за 21 матч.

Если бы этот слух окажется правдой, Дембеле может нанести своей репутации большой вред, решив перейти к заклятым соперникам «Барсы».