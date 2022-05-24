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Каземиро: «Раз Мбаппе решил остаться, значит так тому и быть, я желаю ему всего наилучшего»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Каземиро говорил о предстоящем в субботу финале Лиги Чемпионов, а также о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ».

 «Реал Мадрид» - лучший клуб в мире, он базируется в лучшем городе для жизни. Но у каждого свое мнение и раз Мбаппе решил остаться, значит так тому и быть, я желаю ему всего наилучшего».

 «Когда проигрываешь, то всегда жалуешься, когда выигрываешь, то не замечаешь плохого. Я уверен, что «Ливерпуль» хочет реванша, но и мы не меньше хотим победить. Сейчас у нас есть шанс рассчитаться».

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