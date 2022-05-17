Когда «Реал Мадрид» объявит о трансфере Мбаппе? Рассказываем

«Реал Мадрид» уверен, что этим летом подпишет Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.
Marca утверждает, что соглашение уже достигнуто и сделка закрыта.
Тем не менее, вопрос, который волнует большинство мадридистов: «Когда «Реал Мадрид» объявит о трансфере Мбаппе?»
Согласно сообщениям нескольких СМИ, в том числе Marca, El Chiringuito TV, Мбаппе будет объявлен игроком «Мадрида» перед финалом Лиги чемпионов 28 мая.
Даже если «Реал Мадрид» не объявит о трансфере игрока, ожидается, что сам Мбаппе сообщит о своем решении в ближайшее время.
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