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Когда «Реал Мадрид» объявит о трансфере Мбаппе? Рассказываем

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«Реал Мадрид» уверен, что этим летом подпишет Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Marca утверждает, что соглашение уже достигнуто и сделка закрыта.

Тем не менее, вопрос, который волнует большинство мадридистов: «Когда «Реал Мадрид» объявит о трансфере Мбаппе?»

Согласно сообщениям нескольких СМИ, в том числе Marca, El Chiringuito TV, Мбаппе будет объявлен игроком «Мадрида» перед финалом Лиги чемпионов 28 мая.

Даже если «Реал Мадрид» не объявит о трансфере игрока, ожидается, что сам Мбаппе сообщит о своем решении в ближайшее время.

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