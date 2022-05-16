«Ливерпуль» врывается в гонку за Мбаппе

Вчера Килиан Мбаппе заявил, что находится в шаге от объявления решения о своем будущем. Казалось, что речь идет о продлении контракта с «ПСЖ» или переходе в «Мадрид», но тут на сцену вышел «Ливерпуль»: Мбаппе очень нравится Юргену Клоппу, и «красные» могут попробовать подписать его. The Independent сообщает, что будущее Мбаппе может быть связано с АПЛ.

Издание говорит о проблемах между Мбаппе и «Мадридом» в отношении имиджевых прав, что может отразиться на решении футболиста.

«Мадрид» хочет получить 50% прав, что прописано в контракте каждого игрока на «Бернабеу». Представители Мбаппе считают, что в клубе совершают ошибку, настаивая на своем требовании».

«Ливерпуль» внимательно следит за ситуацией и готов сделать предложение в последнюю минуту. Появление француза в команде будет означать уход Салаха или Мане этим летом.