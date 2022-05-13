Пике утверждает, что Моуринью испортил отношения между игроками сборной Испании, когда тренировал «Мадрид»

«Моуринью проник в головы игроков «Мадрида». Моу говорил им: «Эти парни (игроки «Барсы») вас ненавидят», и они ему поверили», — сказал Жерар Пике в интервью Sky Bet.

«Однажды, когда я выступал за сборную Испании в период Моуринью в «Мадриде», я сказал Касильясу: «Эй, Икер, как дела?» И он не разговаривал со мной».

«Во время Евро-2012 это был худший момент в соперничестве Моуринью и Пепа. Игрокам «Мадрида» и «Барсы» пришлось заключить соглашение, чтобы иметь возможность играть вместе».

«Хави и Икер были очень близкими друзьями, и дошло до того, что они даже не разговаривали друг с другом».

Моуринью был тренером «Мадрида» три года. Он выиграл чемпионат и Кубок Испании в 2011 году.