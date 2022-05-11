Мбаппе в «Мадриде» – вопрос времени

Визит Килиана Мбаппе в Мадрид усилил слухи о его ближайшем будущем в Королевском клубе. В «Мадриде» придерживаются плана и не дают комментариев о трансферах до финала в Лиги Чемпионов в Париже, который состоится 28 мая. В июне пройдут переговоры по продлениям контрактов, решатся вопросы с прощанием с Иско, Марсело и Бэйлом, будет принято решение по Дани Себальосу и Марко Ансенсио, а также объявлено о трансфере Рюдигера. Килиану Мбаппе нужно будет подождать минимум до 1 июля, первого свободного дня после завершения его контракта с «ПСЖ».

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что решающий приезд Мбаппе в Мадрид не случится раньше июля. До 30 июня Килиан связан контрактом с «ПСЖ». Кроме того, на первой неделе июня футболист должен сыграть в Лиге Наций в составе сборной Франции. После чего у него будет несколько недель каникул, так что он будет представлен не раньше, чем завершится тур «Мадрида» в США, – не раньше 23 июля. Даты могут быть скорректированы, но «Мадрид» не спешит, как и Мбаппе. Договоренность железная: «Реал Мадрид» хочет подписать Килиана Мбаппе, а Килиан Мбаппе хочет играть в «Мадриде».

В Королевском клубе совершенно спокойны, а визит Мбаппе в столицу Испании, чтобы пообедать с друзьями отвлек внимание от финала Лиги Чемпионов. Конечно, если бы Килиан проконсультировался перед этой поездкой, ему бы сказали, что он выбрал для нее не самый подходящий момент. Хотя он привык к давлению, своим визитом в Мадрид Мбаппе с одной стороны не сказал ничего, но с другой стороны сказал все. Вполне возможно, что его следующим шагом станет посещение финала Лиги Чемпионов в Париже. Ничего странного в этом не будет.

Флорентино Перес же не хочет раскрывать своих карт. Его цель – создать «Реал Мадрид» на новом «Бернабеу» без суеты. Именно он выбирает время для важных моментов, особенно таких, как представление Мбаппе – игрока, на которого оказывалось наибольшее давление в истории, чтобы он не подписал контракт с «Мадридом». Это тронуло сердце Флорентино, он видел, как 23-летний парень поднимал трубку, чтобы выслушать трех президентов Франции: Макрона, Олланда и Саркози, которые просили его остаться в Париже.

На каждую попытку «ПСЖ» Мбаппе отвечает ударом. Это не первый раз, когда француз использует выходные, чтобы поехать в Мадрид. Но это первый раз, когда он не делает из этого тайну. На этой неделе Le Parisien опубликовало информацию о продлении контракта француза и «ПСЖ», которую мать Килиана, Файза Ламари, сразу же отвергла. Теперь мы видим, как игрок вылетел в Мадрид в сопровождении Ашрафа, который остался бы с ним, если бы мог.

Помимо предложений о продлении, матерей, эмиров и президентов, нужно напомнить, что «Реал Мадрид» делал предложение «ПСЖ» 25 августа на сумму 180 млн евро, но французский клуб отклонил его, несмотря на желание самого Килиана. Нужно понимать, что такое предложение могло быть сделано только после согласия футболиста. Таким образом, можно отметить, что между Мбаппе и «Мадридом» уже давно все решено.

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