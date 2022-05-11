Президент ПСЖ «хвастается» Мбаппе во время встречи в Мадриде

Президент «ПСЖ» Насер Аль Хелаифи практически похвастался перед своими коллегами тем, что Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне — это произошло во время встречи в Мадриде на этой неделе.

Аль Хелаифи представлял «ПСЖ» на встрече ECA (Ассоциации европейских клубов), которая состоялась на этой неделе в Мадриде.

По совпадению, Мбаппе также прилетел в Мадрид, воспользовавшись выходными, подпитывая слухи о том, что он собирается подписать контракт со «сливочными»

Несмотря на уверенность Аль-Хелаифи, Мбаппе еще не подписал продление контракта с «ПСЖ». Чем дольше это тянется, тем ближе он к «Мадриду».