Александр Чеферин: «Клубы могут быть наказаны за участие в Суперлиге»

Президент УЕФА Александр Чеферин подтверждает, что «Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут быть подвергнуты санкциям за участие в проекте Суперлиги.«Могут ли эти три клуба быть наказаны? Да, конечно. Возможно. Посмотрим, что произойдёт, - рассказывает Чеферин в интервью для AS.

– Мы только что получили решение суда. Рады, что оно было принято. Я был шокирован поведением предыдущего судьи – нам даже не предложили провести слушание. Теперь у нас, наконец, состоялось нормальное слушание, и все предыдущие меры были сняты в полном объёме. Я доверяю испанским судьям и властям. Посмотрим, что будет дальше».

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