«Ювентус», «Барселона» и «Реал Мадрид» могут быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в 2023 и 2024 году

По данным издания La Gazzetta dello Sport, «Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут быть исключены из розыгрыша Лиги чемпионов в 2023 и 2024 году из-за санкций УЕФА в отношении Суперлиги. На прошлой неделе Торговый суд Мадрида отменил судебный запрет, наложенный на УЕФА, поэтому руководящий орган европейского футбол получил полномочия на использование санкций в отношении клуб, продолжающих участие в проекте Суперлиги.Тем не менее, предполагается, что УЕФА не будет предпринимать каких-либо действий в ближайшее время. Новое слушание в мадридском суде состоится 14 июня, в то время как суд Европейского союза объявит о своём вердикте не ранее 2023 года.

По этой причине, клубам можно не беспокоиться за свою судьбу в 2022 и 2023 году. Тем не менее, для возвращения к участию в Европейской ассоциации клубов, на клубы будут наложены те же санкции, что и на девять клубов, ранее снявшихся с турнира Суперлиги, включая штраф на 5% от доходов за один сезон участия в еврокубках и выплату компенсации в размере 15 миллионов евро. Если эти условия не будут приняты, то «Ювентус», «Барселону» и «Реал», скорее всего, исключат из еврокубков на 2023 и 2024 год.

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