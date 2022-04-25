Мбаппе выбрал дату, когда объявит решение о своем будущем

Это произойдет, как только сезон для «ПСЖ» официально будет завершен. Парижский клуб выбыл из Кубка Франции и Лиги Чемпионов, поэтому остается только дождаться, когда «ПСЖ» официально будет назван чемпионом Франции, что должно случиться 21 мая.

До тех пор будут появляться слухи о будущем Мбаппе, а сам футболист не будет их комментировать.

Считается, что сейчас футболист отдалился от «Мадрида» и несколько приблизился, однако точно ничего не известно и не будет известно, пока Мбаппе не заговорит. В «Мадриде» знают о позиции игрока и уважают ее.

Так или иначе, в конце сезона эта мыльная опера с «Мадридом», «ПСЖ» и Мбаппе в главных ролях подойдет к концу.