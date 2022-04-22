Ди Мария становится потенциальной целью «Барселоны»

Контракт Анхеля Ди Марии с «Пари Сен-Жермен» истекает в конце сезона, и, похоже, он покинет французский клуб.

По данным TyC Sports, «Барселона» — один из клубов, заинтересованных в его бесплатном трансфере. «Ювентус», «Атлетико» и «Бенфика» также следят за вингером.

В этом сезоне 34-летний футболист провел 26 матчей за «ПСЖ», забив три гола и отдав семь результативных передач.

«Барсу» связывают с Ди Марией не в первый раз. Еще неизвестно, будет ли Анхель готов играть за «сине-гранатовых», проведя четыре года в «Мадриде».