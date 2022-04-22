Килиан Мбаппе требует от «Мадрида» астрономическую зарплату — она выше, чем было первоначально согласовано

По информации COPE, Килиан Мбаппе рассчитывает заработать астрономические 300 миллионов евро в «Мадриде» в течение следующих 5 лет.

Устная договоренность между «Мадридом» и Мбаппе была о 200 млн евро, но Мбаппе теперь требует еще 100 миллионов.

«Реал Мадрид» отклонил последние требования Мбаппе и назначил встречу с игроком.

В сообщениях говорится, что Флорентино Перес будет на встрече с Мбаппе.

Между тем, говорят, что «ПСЖ» надеется продлить контракт Мбаппе после его последнего запроса к «Мадриду».