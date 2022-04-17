Хави отправил предупреждение «Мадриду» перед решающим матчем с «Севильей»

«Да, мы будем внимательно следить за тем, что произойдет сегодня в Севилье, но в основном мы сосредоточены на собственной игре», — сказал Хави в последнем во время пресс-конференции, когда его спросили о возможном поражении «Мадрида» от «Севильи».

«Мы должны сначала сами победить, прежде чем смотреть на результаты соперников. Мы должны продолжать работать, наша основная цель — выйти в Лигу чемпионов».

На данный момент «Реал Мадрид» занимает первое место в Ла Лиге с 72 очками. «Барселона» отстает на 12 очков, но имеет игру в запасе.

Сегодня «сливочные» сыграют на выезде с «Севильей», занимающей третье место.