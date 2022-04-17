Игроки «Барсы» по-прежнему верят, что могут выиграть Ла Лигу, названа ключевая причина

Diario Sport сообщает, что в раздевалке «Барселоны» по-прежнему считают, что у них есть шанс претендовать на титул чемпиона Ла Лиги в этом сезоне.

Они считают, что «Реал Мадрид» будет терять очки до конца сезона, что позволит «Барсе» догнать их.

Каталонцы считают, что у Мадрида более сложный список матчей по сравнению с Барселоной.

Сейчас у «Реала» 72 очка. Каталонцы набрали 60 очков, сыграв на игру меньше, чем мадридцы. Если «Барса» выиграет все свои игры, у них будет 84 очка.

Если команды Хави и Анчелотти сравняются по очкам в конце сезона, «Барса» выиграет титул по разнице мячей.

Расписание Мадрида и Барсы

Реал Мадрид: Севилья (в гостях), Осасуна (в гостях), Манчестер Сити (ЛЧ, в гостях), Эспаньол (дома), Манчестер Сити (ЛЧ, дома), Атлетико Мадрид (в гостях), Леванте (дома), Кадис (в гостях), Реал Бетис (дома).