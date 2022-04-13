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Звезда «Мадрида» Модрич отдает дань уважения легенде «Ювентуса» Дель Пьеро

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Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
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«Реал Мадрид» вышел в полуфинал Лиги чемпионов: гол Карима Бензема дополнительное время позволил команде Анчелотти пройти дальше, несмотря на поражение со счетом 3:2 в ответном матче с «Челси».

Алессандро Дель Пьеро и Лука Модрич, которые очень хорошо знают друг друга, пообщались после игры. Обладатель Золотого мяча, автор сенсационной голевой передачи, приветствовал легенду «Ювентуса».

Искреннее объятие и высунутый язык Модрича на манер Дель Пьеро, как свидетельство уважение между двумя чемпионами. Красивый эпизод, который разлетелся по соцсетям, особенно среди болельщиков «Ювентуса».

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