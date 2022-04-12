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Фабрицио Романо: «Реал Мадрид» и Мбаппе достигли устного соглашения, но не более того

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На своем канале Youtube Фабрицио Романо указывает, что между Килианом Мбаппе и «Мадридом» есть устная договоренность о 5-летнем контракте!

У игрока будет зарплата в размере 50 миллионов евро в год + подписной бонус в размере 100 миллионов евро. Клуб надеется, что он будет соблюдать это соглашение.

В случае с Криштиану Роналду, представленным с большой помпой летом 2009 года, письменный документ был составлен у нотариуса почти за год до установленного срока. Это соглашение касалось как игрока, так и его тогдашнего работодателя, «Манчестер Юнайтед», и предусматривало штраф в размере 30 миллионов евро для обеих сторон в случае отмены.

Обязательный элемент, от которого Мбаппе категорически отказался.

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