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Хави просит у Каземиро разрешения назвать Бускетса «лучшим опорным полузащитником в мире»

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«С разрешения Каземиро Серджи Бускетс, безусловно, лучший опорный полузащитник за последние десять лет», — сказал Хави на пресс-конференции перед матчем «Барселона» — «Леванте».

«Ему будет трудно найти замену, потому что он экстраординарный. И, несмотря на это, его все равно критиковали».

Будет трудно согласиться с Хави или дать ему разрешение, о котором он просит.

С точки зрения физической подготовки, стойкости и даже выигранных трофеев Каземиро не имеет себе равных на своей позиции.

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