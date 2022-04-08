Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Барселону»

Как сообщает Diario Sport, полузащитник «Реала» может летом перейти в «Барселону».
Иско все еще рассматривает свои варианты, но считается, что он ухватится за шанс подписать контракт с «Барсой».
«Барселона» уже подписала Франка Кессиэ на следующий сезон, поэтому возникает вопрос, как Иско впишется в «Барселону».
Летом испанский полузащитник станет свободным агентом и, похоже, собирается уйти, поскольку «Мадрид» не предложил ему нового контракта.
29-летний игрок также является одним из наименее используемых игроков в «Реале» прямо сейчас, сыграв всего 14 матчей.
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