Полузащитник «Реала» Иско может перейти в «Барселону»

Как сообщает Diario Sport, полузащитник «Реала» может летом перейти в «Барселону».

Иско все еще рассматривает свои варианты, но считается, что он ухватится за шанс подписать контракт с «Барсой».

«Барселона» уже подписала Франка Кессиэ на следующий сезон, поэтому возникает вопрос, как Иско впишется в «Барселону».

Летом испанский полузащитник станет свободным агентом и, похоже, собирается уйти, поскольку «Мадрид» не предложил ему нового контракта.