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«Он на том же уровне, что и Кройфф»: французский тренер сравнил Бензема с одной из величайших легенд «Барсы»

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«Не то чтобы вчера мы обнаружили, что Карим Бензема был одним из лучших в мире», — цитирует Goal главного тренера «Ренна» Женезио.

«Для меня он один из лучших в истории футбола, на том же уровне, что и Кройфф».

«Больше всего о его уровне, помимо его голов, говорит его игровой интеллект - все, что он делает, его движения, его решения – высочайшее мастерство».

В этом сезоне Бензема забил 37 голов в 46 играх, сделав два подряд хет-трика в Лиге чемпионов. Тем не менее, сравнивать игроков разных поколений, по меньшей мере, недальновидно. Уже тогда Кройфф был трехкратным обладателем Золотого мяча и футбольным гением, радикально преобразившим «Барселону».

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