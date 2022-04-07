Месси по-прежнему лидер, Бензема входит в тройку: игроки с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов против английских клубов

Карим Бензема оформил хет-трик против «Челси» в среду вечером, став вторым игроком, сделавшим хет-трик против английского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.
Однако, когда дело доходит до игроков, забивших больше всего голов в ворота английских клубов, легендарный Лионель Месси остается лидером.
Криштиану Роналду также в списке, а Томас Мюллер и Роберт Левандовски замыкают пятерку лучших.
Топ-5 игроков по количеству голов в ворота английских клубов в Лиге чемпионов
1. Месси – 27
2. Роналду – 12
3. Бензема - 12
4. Мюллер - 10
5. Левандовски - 10
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