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Месси по-прежнему лидер, Бензема входит в тройку: игроки с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов против английских клубов

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Карим Бензема оформил хет-трик против «Челси» в среду вечером, став вторым игроком, сделавшим хет-трик против английского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако, когда дело доходит до игроков, забивших больше всего голов в ворота английских клубов, легендарный Лионель Месси остается лидером.

Криштиану Роналду также в списке, а Томас Мюллер и Роберт Левандовски замыкают пятерку лучших.

Топ-5 игроков по количеству голов в ворота английских клубов в Лиге чемпионов

1. Месси – 27

2. Роналду – 12

3. Бензема - 12

4. Мюллер - 10

5. Левандовски - 10

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