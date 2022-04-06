Названа предполагаемая дата презентации Мбаппе в «Мадриде»

Хотя многие уверены, что Килиан Мбаппе станет игроком «Мадрида» в будущем сезоне, в последние несколько дней появились сомнения: в Париже уверяют, что футболист все-таки принял предложение «ПСЖ», о чем будет объявлено в конце мая.

В «Мадриде» убеждены, что нечего подобного не произойдет, и в доказательство этого некоторые журналисты, близкие к клубу сообщают предполагаемую дату презентации Килиана Мбаппе в «Мадриде».

Хоакин Марото, журналист издания AS, утверждает, что если все пойдет по плану, то Мбаппе будет представлен в качестве игрока «Мадрида» 22-23 июля. А Хосеп Педрероль из El Chringuito говорит о том, что презентация футболиста запланирована на конец мая, а если «Реал Мадрид» выйдет в финал Лиги Чемпионов, то мероприятие состоится в первую неделю июня.