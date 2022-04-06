Мбаппе получит 200 миллионов евро за два года, если подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Le Parisien сообщает, что «ПСЖ» изо всех сил старается сохранить Килиана Мбаппе в клубе.

Клуб сделал новое предложение форварду. Это двухлетняя сделка на сумму 200 миллионов евро.

Если Мбаппе его подпишет, он получит гонорар в размере 100 миллионов евро, а также зарплату в размере 50 миллионов евро в год.

Известный французский инсайдер Ромен Молина добавляет, что эмир Катара и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить Мбаппе подписать новый контракт с «ПСЖ».

«Реал Мадрид» по-прежнему уверен в подписании Мбаппе, сообщил в понедельник Фабрицио Романо.