Дембеле близок к тому, чтобы стать лучшим ассистентом Ла Лиги — он сыграл всего 13 матчей

Только Карим Бензема опережает Усмана Дембеле в списке лучших ассистентов Ла Лиги в этом сезоне.

Нападающий «Мадрида» сделал 11 результативных передач, а форвард «Барселоны» — 10.

Разница в том, что Бензема сыграл 26 матчей, а Дембуз провел всего 13 матчей из-за травмы и проблемы с контрактом.

Следует отметить, что на счету француза-ветерана также 24 гола; 24-летний игрок пока забил только один гол в чемпионате.

Но невероятно, как Хави так быстро превратил Дембуза в машину для ассистов.

Оскар Трехо из «Райо Вальекано» занимает третье место в списке ассистентов с 9 передачами, которые привели к голам в 26 матчах. Следующим игроком «Барселоны» в списке стал Жорди Альба, на счету которого семь результативных передач в 22 играх.