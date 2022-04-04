Хави обещает оказать давление на «Реал Мадрид» - «Барса» сокращает отставание

В воскресенье вечером «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 1:0 благодаря удару Педри.

В результате каталонцы обгоняют «Севилью» и «Атлетико Мадрид» и поднимаются на второе место.

Они все еще довольно далеко от «сливочных», но Хави настаивает, что его команда не сдастся.

«Пока математика не говорит иначе, мы будем бороться», — сказал главный тренер «Барсы» на пресс-конференции, когда его спросили о победе в Ла Лиге.

«Мы постараемся. Мы постараемся выиграть все игры. Сложно себе представить, что «Реал Мадрид» потеряет очки, но мы будем стараться до конца». Ла Лига топ 6

1. «Реал Мадрид» - 69 очков, 30 матчей

2. «Барселона» - 57 очков, 29 матчей.

3. «Атлетико» - 57 очков, 30 матчей.

4. «Севилья» - 57 очков, 30 матчей.

5. «Бетис» - 53 очка, 30 матчей

6. «Реал Сосьедад» - 48 очков, 29 матчей

«Барса» делит очки с «Атлетико» и «Севильей», но имеет лучшую разницу мячей (+28 по сравнению с +20).