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Хави обещает оказать давление на «Реал Мадрид» - «Барса» сокращает отставание

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В воскресенье вечером «Барселона» обыграла «Севилью» со счетом 1:0 благодаря удару Педри.  

В результате каталонцы обгоняют «Севилью» и «Атлетико Мадрид» и поднимаются на второе место.  

Они все еще довольно далеко от «сливочных», но Хави настаивает, что его команда не сдастся.  

«Пока математика не говорит иначе, мы будем бороться», — сказал главный тренер «Барсы» на пресс-конференции, когда его спросили о победе в Ла Лиге.  

«Мы постараемся. Мы постараемся выиграть все игры. Сложно себе представить, что «Реал Мадрид» потеряет очки, но мы будем стараться до конца».   Ла Лига топ 6

1. «Реал Мадрид» - 69 очков, 30 матчей  

2. «Барселона» - 57 очков, 29 матчей.  

3. «Атлетико» - 57 очков, 30 матчей.  

4. «Севилья» -  57 очков, 30 матчей.  

5. «Бетис» - 53 очка, 30 матчей  

6. «Реал Сосьедад» -  48 очков, 29 матчей  

«Барса» делит очки с «Атлетико» и «Севильей», но имеет лучшую разницу мячей (+28 по сравнению с +20).

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