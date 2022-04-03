Лапорта объясняет, почему «Барсе» нужна Суперлига, чтобы конкурировать с «ПСЖ» и «Ман Сити»

«Суперлига движется вперед. Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в ЕС — очевидно, что у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» есть машина для денег, и мы боремся против этого», — заявил Жоан Лапорта TV3.

«Многие клубы поддерживают нас».

Согласно сообщениям, «Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в ближайшем будущем. Клубы договорились об изменении формата, в том числе об открытии лиги, в которой каждая команда имеет возможность соревноваться.

Большая разница между «Барсой» и государственными клубами в том, что каталонцы должны зарабатывать собственные деньги. В такие клубы, как «ПСЖ» и «Ман Сити», их богатые владельцы вкладывают деньги. Они могут тратить столько, сколько хотят, если соблюдают правила финансового фэйр-плей.