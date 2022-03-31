«Ливерпуль» скорее потеряет Салаха бесплатно, чем продаст его

По данным Diario Sport, «Ливерпуль» ни в коем случае не готов продавать Мохамеда Салаха этим летом.

Контракт Салаха истекает в 2023 году, а это значит, что в следующем сезоне он может уйти бесплатно, если не подпишет новый контракт до лета 2023 года.

«Барселона» была связана с Салахом, но он также вызывает интерес у «ПСЖ».

Салах был абсолютной машиной для «Ливерпуля» с тех пор, как он присоединился к команде в 2017 году. На данный момент он забил 153 гола всего в 200 играх за английский клуб.