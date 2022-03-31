«Ювентус» готов заплатить 40 млн евро за звезду «Мадрида»

Марко Асенсио возможно проводит свой последний сезон за «Реал Мадрид» на фоне интереса со стороны «Ювентуса».

Испанский нападающий должен был подписать продление контракта с клубом, но пока футболист и клуб не пришли к соглашению.

«Мадрид» нацелился на Килиан Мбаппе и Эрлинга Холанд, и это может означать конец для Асенсио в испанской столице.

По информации Todofichajes, испанская сторона обсуждает, следует ли им предложить Асенсио новый контракт или все же продать его по правильной цене.

«Реал Мадрид» готов начать переговоры с любым клубом, который может заплатить 50 млн евро, что просто слишком много для «Ювентуса».

«Бьянконери» с радостью договорятся о сделке со своими испанскими коллегами, если трансферная стоимость Марко Асенсио составит 40 миллионов евро.