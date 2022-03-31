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«Ювентус» готов заплатить 40 млн евро за звезду «Мадрида»

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Марко Асенсио возможно проводит свой последний сезон за «Реал Мадрид» на фоне интереса со стороны «Ювентуса».

Испанский нападающий должен был подписать продление контракта с клубом, но пока футболист и клуб не пришли к соглашению.

«Мадрид» нацелился на Килиан Мбаппе и Эрлинга Холанд, и это может означать конец для Асенсио в испанской столице.

По информации Todofichajes, испанская сторона обсуждает, следует ли им предложить Асенсио новый контракт или все же продать его по правильной цене.

«Реал Мадрид» готов начать переговоры с любым клубом, который может заплатить 50 млн евро, что просто слишком много для «Ювентуса».

«Бьянконери» с радостью договорятся о сделке со своими испанскими коллегами, если трансферная стоимость  Марко Асенсио составит 40 миллионов евро.

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