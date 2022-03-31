Серджи Бускетс: «Мадриду» повезло. Мы надеемся, что они потеряют очки»

«Мадриду» повезло, а нам не повезло, что после Класико был международный перерыв», — сказал капитан «Барселоны» Серджи Бускетс в интервью RAC1.

«Сейчас мы играем против «Севильи». Думаю, если бы мы продолжили играть в Ла Лиге без перерыва, для нас было бы лучше. У нас есть надежда, что «Реал Мадрид» потеряет очки, и мы будем надеяться до конца. Мы должны побеждать и ждать. У нас очень хорошая серия».

Перед Класико тренер «Барсы» Хави сказал, что надеется, что «Реал Мадрид» проиграет 3 или более игр.