Дембеле хочет остаться в «Барсе», но в «ПСЖ» не намерены отступать

Усман Дембеле сказал в раздевалке «Барселоны», что хочет остаться в клубе в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

У 25-летнего нападающего истекает срок его контракта с «Барселоной» в июне следующего года, и переговоры между «ПСЖ» и окружением игрока уже начались. В «ПСЖ» не намерены так легко отказываться от футболиста.

Дембеле был готов уйти в январе, заново обрел себя - теперь он выглядит счастливее, чем когда-либо и является вторым ассистентом Ла Лиги.

Между тем, новые сообщения предполагают, что «Барселона» связалась с агентом Дембеле по поводу возможного продления.