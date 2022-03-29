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«Он прекрасно справляется со своей задачей»: Рауль о работе Хави в «Барсе»

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Тренер «Кастильи» Рауль отметил, что команда под руководством Карло Анчелотти готова встретить самый прекрасный момент сезона, когда все решится, также Рауль воздал должное работе Хави в «Барселоне».

О четвертьфинале Лиги Чемпионов

«Конечно, я считаю, что «Реал Мадрид» может победить «Челси». Мы идем первыми в Ла Лиге, добрались до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Команда готова, наступает самый прекрасный момент сезона: сейчас все решится и нужно наслаждаться».

О работе в первой команде «Мадрида»

«Моя мечта – это жить день ото дня. Я решил быть тренером, я человек клуба, я стараюсь готовиться. Время покажет… Я наслаждаюсь работой и учусь, я в распоряжении клуба, когда я ему нужен».

О Хави в «Барселоне»

«Хави был тренером еще когда играл. Он прекрасно справляется со своей задачей, его настоящее и будущее предстает в отличном свете. Время расставит все по местам. У Хави есть страсть, что очень важно, он знает клуб, я уверен, что он далеко пойдет».

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