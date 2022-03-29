Левандовски мечтает о переходе в «Реал Мадрид», но есть вариант и с «Барсой»

Как сообщает Diario Sport, Роберт Левандовски мечтает стать игроком «Мадрида». Он попросил своего агента посодействовать его летнему переезду на «Сантьяго Бернабеу».

Однако маловероятно, что «сливочные» заинтересуются 33-летним игроком, учитывая, что у них уже есть Карим Бензема, а стоимость поляка составит около 50 миллионов евро.

«Барселона» остается одним из нескольких вариантов для Левандовски, другие команды, к которым он может присоединиться, — «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».