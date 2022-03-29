Лапорта признает, что его отношения с Месси пострадали после перехода Лео в ПСЖ: «Мы не общаемся так, как раньше»

«Наши отношения не такие, как раньше теперь, когда он в Париже», — сказал Лапорта о Лео Месси ESPN.

«Мне было нелегко. Я бы хотел, чтобы все сложилось иначе. Но я не мог подвергать клуб риску. Я думаю, что мы сделали то, что должны были сделать. Мы не общаемся, как раньше».

У Месси было все готово для подписания контракта с «Барселоной» прошлым летом, но каталонцам не разрешили зарегистрировать его из-за финансовых проблем.

Ходят слухи о том, что Лео вернется на «Камп Ноу» в следующем сезоне, но Лапорта сказал, что клуб не рассматривает возможность перехода аргентинца.