«Ливерпуль» нацелился на Рафинью, который, скорее всего, перейдет в «Барселону»: Фабрицио Романо с подробностями

Сообщается, что «Ливерпуль» является большим поклонником нападающего «Лидс Юнайтед» Рафиньи, и Фабиньо заявил, что ожидал, что его товарищ по сборной присоединится к «красным» прошлым летом.

Тем не менее, похоже, что Рафинья имеет в виду другое направление, и «Барселона», скорее всего, подпишет его.

Фабрицио Романо утверждает, что «Барса» уже провела переговоры с его агентом Деку в течение последнего месяца, и личные условия «не являются проблемой».

Контракт Рафиньи включает две оговорки об отступных: 75 миллионов фунтов стерлингов в случае, если «Лидс» останется в Премьер лиге, и 25 миллионов фунтов стерлингов, если они вылетят в низшую лигу. Поэтому «Барселона» ждет, прежде чем подавать официальную заявку.

В этом сезоне Премьер-лиги бразильский нападающий забил девять голов и сделал три результативные передачи.