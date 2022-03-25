Гаспачо
Блог

«Барселона» отказывается связываться с Мбаппе

Барселона Барселона
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Клубы
Футбол Футбол

Источники, близкие к «Барселоне», сообщают, что клуб не должен связываться с Килианом Мбаппе.

Альфредо Мартинес утверждает, что «Барсе» не нравится, как их имя используется в саге о Мбаппе.

Cat Radio сообщает, что у «Барселоны» нет планов насчет Мбаппе — он либо останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Мадрид».

Mundo Deportivo также заявляет, что «Барселона» не планирует угонять Мбаппе из «Реала».

Тем не менее, сделка для 23-летнего футболиста еще не завершена. Трансферный рынок может быть забавным местом, и до конца сезона может случиться что угодно.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные