«Барселона» отказывается связываться с Мбаппе

Источники, близкие к «Барселоне», сообщают, что клуб не должен связываться с Килианом Мбаппе.

Альфредо Мартинес утверждает, что «Барсе» не нравится, как их имя используется в саге о Мбаппе.

Cat Radio сообщает, что у «Барселоны» нет планов насчет Мбаппе — он либо останется в «ПСЖ», либо перейдет в «Мадрид».

Mundo Deportivo также заявляет, что «Барселона» не планирует угонять Мбаппе из «Реала».

Тем не менее, сделка для 23-летнего футболиста еще не завершена. Трансферный рынок может быть забавным местом, и до конца сезона может случиться что угодно.