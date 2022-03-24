В чью пользу статистика в Класико за всю историю противостояния? Вы спросили, мы ответили

После недавнего Класико один из пользователей Tribuna.com захотел узнать, каков общий результат личных встреч между «Барселоной» и «Мадридом».

Итак, вот ответ.

Всего Класико было сыграно 282 раза: 249 раз в рамках турниров и 33 товарищеских матча.

«Реал Мадрид» выиграл 100 официальных матчей, «Барса» выиграла - 97, а 52 матча закончились вничью.

Что касается товарищеских матчей, то у «Барсы» 19 побед, у «Мадрида» 4, также было 10 ничьих.

Таким образом, у «Мадрида» есть небольшое преимущество в официальных матчах (100 побед против 97 побед), в то время как у «Барсы» преимущество в общем счете, с учетом товарищеских матчей (116 побед против 104 побед).